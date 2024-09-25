Путин вместе с Матвиенко встретился в Кремле со спикером парламента Турции

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем, который прибыл в РФ с официальным визитом. На встрече также присутствовала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Российский лидер отметил, что такие мероприятия способствуют развитию отношений между странами.

«Совсем недавно мы с Президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом встречались в Астане. В октябре увидимся ещё раз в Казани, на саммите БРИКС у нас запланирована с ним отдельная встреча. Хочу отметить, что отношения между Турцией и Россией развиваются весьма успешно практически по всем направлениям. Мы добрые соседи и работаем на благо наших народов, наших стран», — отметил российский лидер.