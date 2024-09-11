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11 сентября, 13:24

Эрдоган считает, что Крым должен быть «возвращён Украине»

Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Согласно «международному праву» Крым должен быть возвращён Украине, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит ТАСС. Соответствующее заявление он сделал в обращении к участникам открывающегося в Киеве саммита «Крымской платформы».

«Возвращение Крыма в состав Украины — это требование международного права», — отметил турецкий лидер.

Политик желает завершения украинского конфликта «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

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Недавно в Киев прибыли сразу три представителя европейских государств. Туда прибыли литовский президент Гитанас Науседа, латвийский премьер Эвика Силиня и глава чешского сената Милош Выстрчил. Они планируют обсуждать судьбу Крыма.

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Telegram / Recep Tayyip Erdoğan

Николай Рюмин
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