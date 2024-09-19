В Турции пообещали обсудить антироссийские санкции на переговорах по Украине

Снятие санкции с России будет обсуждаться на возможных переговорах по Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

«Другой параметр — санкции Запада против России. Эти санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет. Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать «замороженным», — сказал министр, отметив, что в случае заморозки линии фронта останутся как есть на данном этапе, а стороны не смогут предпринимать никакие военные действия.

Он отметил, что есть те, кто заинтересован в продолжении украинского конфликта. Глава МИД также отметил, что есть и те, кто боится эскалации и изменения формата борьбы с точки зрения использования вооружения. Дипломат напомнил, что Турция продолжает выступать за посредничество в урегулировании кризиса.