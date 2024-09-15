России с Украиной предложили новое место для переговоров и примирения

Власти Казахстана по-прежнему готовы выступить в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной, а также предоставить им площадку для саммита. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенков в беседе с немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Welle, DW)*.

«Казахстан изначально предложил свои услуги в качестве возможного посредника или же места для проведения переговоров между двумя противоборствующими сторонами. Эта позиция не изменилась», — заявил замглавы МИД Казахстана.

Ранее в Китае также выразили готовность «проложить мост для мирных переговоров» для мирных переговоров России и Украины. Китайские власти отметили, что страна и дальше будет контактировать со всеми сторонами конфликта, чтобы выработать консенсус.