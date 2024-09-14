Байден и Стармер обсудили судьбоносный шаг против России, Белый дом выпустил заявление

Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, однако судьбоносного решения Вашингтона по нанесению Киевом ударов западным оружием по целям в глубине российской территории там не содержится.

В пятницу пресс-служба Белого дома распространила документ, в котором сообщается, что Байден и Стармер вместе с членами делегаций обсудили Украину, приписываемые Ирану и КНДР поставки вооружения в РФ и поддержку Китаем российского ОПК. Также они обговорили меры по поддержке Израиля и «необходимость как можно скорее» подписать соглашение о прекращении огня в секторе Газа.