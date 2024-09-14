Байден и Стармер обсудили судьбоносный шаг против России, Белый дом выпустил заявление
Переговоры Байдена и Стармера прошли без заявлений о решении по ударам вглубь РФ
Встреча Джо Байдена и Кира Стармера в Вашингтоне. Фото © ТАСС / AP / Stefan Rousseau
Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, однако судьбоносного решения Вашингтона по нанесению Киевом ударов западным оружием по целям в глубине российской территории там не содержится.
В пятницу пресс-служба Белого дома распространила документ, в котором сообщается, что Байден и Стармер вместе с членами делегаций обсудили Украину, приписываемые Ирану и КНДР поставки вооружения в РФ и поддержку Китаем российского ОПК. Также они обговорили меры по поддержке Израиля и «необходимость как можно скорее» подписать соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
Байден и Стармер обменялись мнениями по поводу нападений йеменских хуситов на торговые суда в Красном море. Также они обсудили детали сотрудничества Штатов и Британии в рамках альянса AUKUS (военный союз Австралии, Великобритании и США).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение на использование Киевом западного оружия для ударов по российской территории будет означать начало прямого участия НАТО в войне против РФ, что изменит саму суть конфликта. А Медведев пригрозил НАТО ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева. В Белом доме сообщили, что слова российского лидера были услышаны и восприняты со всей подобающей серьёзностью. Теперь остаётся дождаться конца месяца, поскольку СМИ считают, что окончательное решение Запад примет на Генассамблее ООН, которая пройдёт с 24 по 30 сентября.