Китай решил «проложить мост» к переговорам России и Украины

КНР будет продолжать контактировать с каждой стороной конфликта между Россией и Украиной, чтобы разработать приемлемые условия для прекращения боёв. Об этом заявил замминистра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун на Сяншанском форуме по безопасности, который проходит в Пекине.