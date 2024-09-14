Китай решил «проложить мост» к переговорам России и Украины
КНР будет продолжать контактировать с каждой стороной конфликта между Россией и Украиной, чтобы разработать приемлемые условия для прекращения боёв. Об этом заявил замминистра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун на Сяншанском форуме по безопасности, который проходит в Пекине.
«Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и проложить мост для мирных переговоров», — сказал дипломат в речи.
Ранее Владимир Зеленский забраковал совместный план Бразилии и Китая по достижению мира на Украине. По его мнению, он является деструктивным, а грядущий «легендарный» мирный план самого украинского политика будет выглядеть куда лучше. Он не оценил и инициативу канцлера ФРГ Олафа шольца, который заявил, что странам надо быстро «перейти от нынешней ситуации войны к миру». Согласно предложению немецкого канцлера, Россия сохранит территории, которые сейчас контролирует. Официального подтверждения из Берлина пока не было. Но в Кремле уже позитивно оценили «мирный план» политика.
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