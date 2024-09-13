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13 сентября, 05:25

Министр обороны Китая указал на фундаментальный способ закончить конфликт на Украине

МО КНР: Единственное решение конфликтов на Украине и в Газе – политическое

Министр обороны КНР Дун Цзюнь считает единственным фундаментальным способом решить любой конфликт, в том числе на Украине и в секторе Газа, переговоры. Об этом он сказал на открытии Сяншаньского форума по безопасности.

«Конечная точка любого конфликта — это мирное решение, чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», — подчеркнул Дун Цзюнь.

Глава китайского Минобороны назвал единственным фундаментальным выходом в данных случаях продвижение политического урегулирования путём всестороннего обсуждения. Он обратил внимание на то, что в настоящее время консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению России и Украины растёт. Он выразил уверенность в том, что стороны смогут перейти от споров и конфликтов к мирному решению.

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А ранее Владимир Зеленский заявил, что мирный план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта является деструктивным политическим заявлением. Главарь киевского режима считает, что эти страны согласовывали с Москвой свои «пророссийские» предложения. Он назвал попытки урегулировать конфликт театром.

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Андрей Бражников
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