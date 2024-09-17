На Западе рассказали, когда откроется окно возможностей для переговоров по Украине

На Западе начали обсуждать, как может завершиться конфликт на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. К таким обсуждениям, по данным агентства, привело отсутствие признаков прорыва ВСУ на поле боя.

На фоне этого союзники Незалежной начали всерьёз рассматривать сценарии, как может выглядеть завершение конфликта путём переговоров. Некоторые западные чиновники считают, что период между выборами президента США в ноябре и его инаугурацией в январе может стать окном возможностей для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Вместе с этим в статье подчёркивается, что любые решения по диалогу должны приниматься властями Украины, а на Владимира Зеленского давление якобы никто не оказывает.

Авторы материала также назвали «ключевой головоломкой» гарантии того, что сам Запад не окажется втянут в прямой конфликт с Россией. Кроме того, НАТО беспокоит желание Киева вступить в объединение, говорится в материале.