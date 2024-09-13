Песков признал, что у России и Турции есть разногласия по Крыму
Статус Крыма остаётся точкой разногласия России и Турции, однако российские власти работают над тем, чтобы убедить Анкару в правильности позиции по этому вопросу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения», — сказал Песков.
Он также отметил, что США пытаются надавить на Турцию, но власти страны не поддаются на провокации и продолжают действовать в своих интересах, в том числе развивая отношения с Москвой. По словам представителя Кремля, американские власти оказывают ничем не прикрытое давление на Турецкую Республику, не гнушаясь запугиваниями.
Напомним, ранее Эрдоган заявил, что возвращение Крыма Украине является «требованием международного права». Он также поддержал «территориальную целостность» Незалежной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что все российские регионы, в частности, Крым и новые субъекты, не могут являться предметом переговоров по Украине.
Life.ru