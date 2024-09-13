Песков признал, что у России и Турции есть разногласия по Крыму

Статус Крыма остаётся точкой разногласия России и Турции, однако российские власти работают над тем, чтобы убедить Анкару в правильности позиции по этому вопросу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения», — сказал Песков.