«Читайте нашу Конституцию»: Захарова ответила на слова Эрдогана о принадлежности Крыма

Все российские регионы, в частности, Крым и новые субъекты, не могут являться предметом переговоров по Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российские регионы являются территорией РФ, — читайте нашу Конституцию, — и предметом никаких переговоров не являются», — сказала она, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который высказался за возвращение Крыма Украине.