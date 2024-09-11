«Читайте нашу Конституцию»: Захарова ответила на слова Эрдогана о принадлежности Крыма
Захарова: Российские регионы не могут являться предметом переговоров по Украине
Все российские регионы, в частности, Крым и новые субъекты, не могут являться предметом переговоров по Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Российские регионы являются территорией РФ, — читайте нашу Конституцию, — и предметом никаких переговоров не являются», — сказала она, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который высказался за возвращение Крыма Украине.
Напомним, ранее Эрдоган заявил, что возвращение Крыма Украине является «требованием международного права». Он также поддержал «территориальную целостность» Незалежной.
VK / МИД России