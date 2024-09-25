Эрдоган дал Зеленскому важное обещание

Анкара предпримет усилия для возобновления зерновой сделки и окажет содействие прекращению огня на Украине. Такое обещание дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским в «Турецком доме» в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщила канцелярия Эрдогана, обсуждались двусторонние отношения, ход СВО, мирные инициативы, а также региональные и глобальные вопросы. Турецкий лидер подчеркнул, что всегда верил в возможность завершения украинско-российского конфликта через диалог, при этом сохранив суверенитет и территориальную целостность Украины.

Эрдоган добавил, что Турция готова выступить посредником для достижения справедливого и устойчивого мира. Он также подтвердил намерение продолжать работу над возрождением Черноморской зерновой инициативы и поддерживать усилия по прекращению огня между Украиной и Россией, что, по его мнению, откроет путь к мирным переговорам.