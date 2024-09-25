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25 сентября, 04:17

Эрдоган дал Зеленскому важное обещание

Эрдоган пообещал Зеленскому содействие в прекращении огня и возрождении зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miron82

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miron82

Анкара предпримет усилия для возобновления зерновой сделки и окажет содействие прекращению огня на Украине. Такое обещание дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским в «Турецком доме» в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщила канцелярия Эрдогана, обсуждались двусторонние отношения, ход СВО, мирные инициативы, а также региональные и глобальные вопросы. Турецкий лидер подчеркнул, что всегда верил в возможность завершения украинско-российского конфликта через диалог, при этом сохранив суверенитет и территориальную целостность Украины.

Эрдоган добавил, что Турция готова выступить посредником для достижения справедливого и устойчивого мира. Он также подтвердил намерение продолжать работу над возрождением Черноморской зерновой инициативы и поддерживать усилия по прекращению огня между Украиной и Россией, что, по его мнению, откроет путь к мирным переговорам.

Приехавший в США Эрдоган заявил о подрыве доверия к Вашингтону
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Ранее Эрдоган назвал виновных в срыве переговоров России и Украины в Стамбуле в 2022 году. По его словам, все усилия не привели к желаемому результату, так как некоторые лобби не захотели мира. Турецкий президент уточнил, что Анкара продолжит прикладывать усилия, чтобы завершить конфликт и предотвратить разрушения.

Анатолий Цейко
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