Эрдоган дал Зеленскому важное обещание
Эрдоган пообещал Зеленскому содействие в прекращении огня и возрождении зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miron82
Анкара предпримет усилия для возобновления зерновой сделки и окажет содействие прекращению огня на Украине. Такое обещание дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским в «Турецком доме» в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщила канцелярия Эрдогана, обсуждались двусторонние отношения, ход СВО, мирные инициативы, а также региональные и глобальные вопросы. Турецкий лидер подчеркнул, что всегда верил в возможность завершения украинско-российского конфликта через диалог, при этом сохранив суверенитет и территориальную целостность Украины.
Эрдоган добавил, что Турция готова выступить посредником для достижения справедливого и устойчивого мира. Он также подтвердил намерение продолжать работу над возрождением Черноморской зерновой инициативы и поддерживать усилия по прекращению огня между Украиной и Россией, что, по его мнению, откроет путь к мирным переговорам.
Ранее Эрдоган назвал виновных в срыве переговоров России и Украины в Стамбуле в 2022 году. По его словам, все усилия не привели к желаемому результату, так как некоторые лобби не захотели мира. Турецкий президент уточнил, что Анкара продолжит прикладывать усилия, чтобы завершить конфликт и предотвратить разрушения.