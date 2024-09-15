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15 сентября, 15:18

В США оценили заявку Турции на вступление в БРИКС

Посольство США в Турции сочло желание Анкары вступить в БРИКС внутренним делом

Турция как суверенное и независимое государство имеет право устанавливать отношения с тем, с кем хочет. Так желание Анкары вступить в БРИКС прокомментировали в американском посольстве в Турции.

«Ни у меня, ни у моего правительства нет своего видения по этому вопросу. Турция — суверенное, независимое государство и нация. Она может устанавливать отношения с тем, с кем хочет», — заявил временный поверенный в делах Штатов в Турции Майкл Голдман, его цитирует издание Hurriet.

Он добавил, что американская сторона уверена в двусторонних отношениях и оборонных отношениях как сильных партнёров по НАТО.

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Напомним, что в начале сентября Турция подала заявку на вступление в БРИКС на фоне затянувшегося процесса принятия страны в Евросоюз, который встал на мёртвой точке. Впоследствии стало известно, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган посетит саммит организации, который пройдёт в октябре в Казани.

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Shutterstock / FOTODOM / Bilal Kocabas

Юрий Лысенко
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