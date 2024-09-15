В США оценили заявку Турции на вступление в БРИКС

Турция как суверенное и независимое государство имеет право устанавливать отношения с тем, с кем хочет. Так желание Анкары вступить в БРИКС прокомментировали в американском посольстве в Турции.

«Ни у меня, ни у моего правительства нет своего видения по этому вопросу. Турция — суверенное, независимое государство и нация. Она может устанавливать отношения с тем, с кем хочет», — заявил временный поверенный в делах Штатов в Турции Майкл Голдман, его цитирует издание Hurriet.