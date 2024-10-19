При ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе погибли более 30 человек

По меньшей мере 33 человека погибли, ещё 70 получили ранения в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил палестинский телеканал Al Jazeera.

«Тридцать три человека погибли, 70 пострадали в результате обстрела ряда домов в районе Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия», — говорится в сообщении.

В последние дни этот лагерь неоднократно подвергался атакам с воздуха со стороны Израиля, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.