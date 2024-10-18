Кровожадный «райский сад»: Политолог пристыдил смеющийся над гибелью главы ХАМАС Запад

Реакция западных стран на гибель главы ХАМАС Яхьи Синвара никак не соотносится со статусом «цивилизованного мира» и «мира, основанного на правилах». Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Юрий Светов.

Светов напомнил, что Синвара убили без суда и следствия. И началась такая практика на Западе гораздо раньше — когда президент США Барак Обама вместе со своей командой, с Джо Байденом, с Хиллари Клинтон, смотрел в прямом эфире на убийство Усамы бен Ладена.

«Это так называемый цивилизованный мир. Смотрит за убийством человека, опять-таки повторяю, там ни приговора суда, ничего нет. Американцы решили, что он виновен, и устроили облаву. Я не пытаюсь оправдывать никого, но они всё время твердят о мире, основанном на правилах, а это предполагает, что убить человека можно либо в бою, либо по приговору суда. Здесь ни того ни другого не было», — подчеркнул политолог.

В связи с этим Светов напомнил суд над иностранными наёмниками, который проходил в Донбассе. Их задержали с оружием в руках и приговорили к смертной казни, согласно закону. И тогда Запад кричал, что это зверство.

Если же вспомнить, что глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Европу цветущим садом, а остальной мир — джунглями, становится понятна логика такой западной реакции на ликвидацию лидера ХАМАС.