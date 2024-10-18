Кровожадный «райский сад»: Политолог пристыдил смеющийся над гибелью главы ХАМАС Запад
Политолог Светов напомнил о двойных стандартах Запада после убийства главы ХАМАС
Глава ХАМАС Яхья Синвар. Обложка © TACC / Zuma
Реакция западных стран на гибель главы ХАМАС Яхьи Синвара никак не соотносится со статусом «цивилизованного мира» и «мира, основанного на правилах». Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Юрий Светов.
Светов напомнил, что Синвара убили без суда и следствия. И началась такая практика на Западе гораздо раньше — когда президент США Барак Обама вместе со своей командой, с Джо Байденом, с Хиллари Клинтон, смотрел в прямом эфире на убийство Усамы бен Ладена.
«Это так называемый цивилизованный мир. Смотрит за убийством человека, опять-таки повторяю, там ни приговора суда, ничего нет. Американцы решили, что он виновен, и устроили облаву. Я не пытаюсь оправдывать никого, но они всё время твердят о мире, основанном на правилах, а это предполагает, что убить человека можно либо в бою, либо по приговору суда. Здесь ни того ни другого не было», — подчеркнул политолог.
В связи с этим Светов напомнил суд над иностранными наёмниками, который проходил в Донбассе. Их задержали с оружием в руках и приговорили к смертной казни, согласно закону. И тогда Запад кричал, что это зверство.
Если же вспомнить, что глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Европу цветущим садом, а остальной мир — джунглями, становится понятна логика такой западной реакции на ликвидацию лидера ХАМАС.
«А что обитатели цветущего сада делали с джунглями? Они отправлялись туда на охоту. Стреляли зверей, как только хотели. Радовались этим трофеям, украшая стены своих кабинетов головами слонов и всех кого угодно. Точно такое же отношение и к людям», — добавил Светов.
Напомним, ранее Израиль сообщил о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в Рафахе на юге сектора Газа. Были даже опубликованы кадры последних минут жизни лидера движения. Помощь Израилю в ликвидации Синвара оказала разведка США. В связи с этим Джо Байден даже поздравил Биньямина Нетаньяху с ликвидацией лидера ХАМАС, а генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «не будет переживать», если Синвар действительно погиб.