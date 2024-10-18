«Не подавитесь»: Захарова оценила слова Рютте об убийстве лидера ХАМАС
Захарова посоветовала Рютте «не подавиться» после слов об убийстве Синвара
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «не будет переживать» в случае подтверждения ликвидации лидера ХАМАС Яхъи Синвара. Как заявила официальный представитель МИД РФ, с учётом истории Нидерландов подобное отношение не вызывает удивления.
Она указала на традиции Нидерландов, которые славятся «либеральными устоями», приведя в пример событие 1672 года, когда толпа расправилась с премьер-министром и его братом, после чего, по её словам, они даже «отведали избранные части» тел своих жертв.
«Рефлексы каннибализма, как мы видим, всё ещё сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», — добавила она.
17 октября министр иностранных дел Израиля подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован израильской армией. По словам главы Минобороны Израиля, удар по лидеру ХАМАС стал сигналом всем врагам страны. Эта ликвидация произошла в результате операции в секторе Газа, где также пострадали десятки людей.
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