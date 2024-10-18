«Не подавитесь»: Захарова оценила слова Рютте об убийстве лидера ХАМАС

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «не будет переживать» в случае подтверждения ликвидации лидера ХАМАС Яхъи Синвара. Как заявила официальный представитель МИД РФ, с учётом истории Нидерландов подобное отношение не вызывает удивления.

Она указала на традиции Нидерландов, которые славятся «либеральными устоями», приведя в пример событие 1672 года, когда толпа расправилась с премьер-министром и его братом, после чего, по её словам, они даже «отведали избранные части» тел своих жертв.