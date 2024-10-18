Пытался отбиться: Появилось видео последних минут жизни раненого главы ХАМАС Синвара
ЦАХАЛ опубликовала видео последних минут жизни раненого главы ХАМАС Синвара
ЦАХАЛ опубликовала видео последних минут жизни раненого главы ХАМАС Яхъи Синвара. На кадрах видно, что он находится в полуразрушенном здании и пытается отбиться от дрона палкой.
Видео последних минут жизни раненого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. Видео © Telegram / Israel Defense Forces
На кадрах запечатлены последние минуты жизни Синвара в здании, которое частично разрушено израильскими ударами. На видео показано, что глава ХАМАС сидит на кресле раненый и обессиленный. От вражеского дрона он попытался отбиться предметом, похожим на палку. После этого он был убит снайпером.
Напомним, ранее Тель-Авив официально подтвердил ликвидацию главы ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант назвал убийство Яхъи Синвара «чётким посланием всем врагам» Израиля. По данным СМИ, глава ХАМАС оказался не единственной жертвой нового удара Израиля в Газе. Помощь Израилю в ликвидации Синвара оказала американская разведка. 61-летний Яхъя Синвар занял пост председателя политбюро ХАМАС после убийства его предшественника Исмаила Хании.
Telegram / Israel Defense Forces