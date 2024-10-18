Пытался отбиться: Появилось видео последних минут жизни раненого главы ХАМАС Синвара

ЦАХАЛ опубликовала видео последних минут жизни раненого главы ХАМАС Яхъи Синвара. На кадрах видно, что он находится в полуразрушенном здании и пытается отбиться от дрона палкой.

На кадрах запечатлены последние минуты жизни Синвара в здании, которое частично разрушено израильскими ударами. На видео показано, что глава ХАМАС сидит на кресле раненый и обессиленный. От вражеского дрона он попытался отбиться предметом, похожим на палку. После этого он был убит снайпером.