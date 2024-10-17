Байден заявил о помощи разведки США в убийстве главы ХАМАС

Разведка США помогла Армии Израиля отследить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхъю Синвара для нанесения удара. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Я поручил сотрудникам спецназа и нашим специалистам по разведке работать бок о бок с их израильскими коллегами, чтобы помочь найти и выследить Синвара и других лидеров ХАМАС, скрывающихся в Газе», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.

Глава Белого дома добавил, что тесты ДНК подтвердили гибель Синвара. По словам Байдена, «это хороший день для Израиля, США и всего мира». Американский президент считает, что гибель лидера ХАМАС поспособствует урегулированию в Палестине, так как тот был «непреодолимым препятствием» для переговорного процесса.

«Теперь есть возможность для планирования будущего в Газе без ХАМАС у власти и для политического урегулирования, которое предоставит лучшее будущее израильтянам и палестинцам», — сказал Байден.

Напомним, ранее Тель-Авив официально подтвердил ликвидацию главы ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант назвал убийство Яхъи Синвара «чётким посланием всем врагам» Израиля. По данным СМИ, глава ХАМАС оказался не единственной жертвой нового удара Израиля в Газе.