Глава ХАМАС оказался не единственной жертвой нового удара Израиля
Al Hadath: Вместе с главой ХАМАС Синваром убито несколько военных руководителей
Несколько высокопоставленных командиров группировки Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) погибли вместе с главой политбюро движения Яхъей Синваром в результате удара израильской армии. Об этом сообщает Al Hadath.
Информацию о ликвидации главы ХАМАС Армия обороны Израиля передала в Белый дом и Совет национальной безопасности США. В ХАМАС об убийстве Синвара узнали накануне.
«ХАМАС знало об убийстве Синвара вчера», — рассказали телеканалу анонимные источники.
Напомним, ранее в ЦАХАЛ заявили о предположительной гибели Синвара в результате удара в секторе Газа. В Армии Израиля утверждают, что в здании, где находился глава ХАМАС «не было признаков присутствия заложников».
61-летний Яхъя Синвар занял пост главы ХАМАС после убийства его предшественника Исмаила Хании. 31 июля КСИР сообщил о гибели Хании в Тегеране в результате ракетного удара. Ему был 61 год. Ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС представители палестинского движения возложили на Израиль.
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