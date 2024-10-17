Глава ХАМАС оказался не единственной жертвой нового удара Израиля

Несколько высокопоставленных командиров группировки Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) погибли вместе с главой политбюро движения Яхъей Синваром в результате удара израильской армии. Об этом сообщает Al Hadath.

Информацию о ликвидации главы ХАМАС Армия обороны Израиля передала в Белый дом и Совет национальной безопасности США. В ХАМАС об убийстве Синвара узнали накануне.

«ХАМАС знало об убийстве Синвара вчера», — рассказали телеканалу анонимные источники.

Напомним, ранее в ЦАХАЛ заявили о предположительной гибели Синвара в результате удара в секторе Газа. В Армии Израиля утверждают, что в здании, где находился глава ХАМАС «не было признаков присутствия заложников».