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17 октября, 16:47

Глава ХАМАС оказался не единственной жертвой нового удара Израиля

Al Hadath: Вместе с главой ХАМАС Синваром убито несколько военных руководителей

Несколько высокопоставленных командиров группировки Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) погибли вместе с главой политбюро движения Яхъей Синваром в результате удара израильской армии. Об этом сообщает Al Hadath.

Информацию о ликвидации главы ХАМАС Армия обороны Израиля передала в Белый дом и Совет национальной безопасности США. В ХАМАС об убийстве Синвара узнали накануне.

«ХАМАС знало об убийстве Синвара вчера», — рассказали телеканалу анонимные источники.

Напомним, ранее в ЦАХАЛ заявили о предположительной гибели Синвара в результате удара в секторе Газа. В Армии Израиля утверждают, что в здании, где находился глава ХАМАС «не было признаков присутствия заложников».

Десятки человек пострадали при ударе Израиля по используемой ХАМАС больнице в Газе
Десятки человек пострадали при ударе Израиля по используемой ХАМАС больнице в Газе

61-летний Яхъя Синвар занял пост главы ХАМАС после убийства его предшественника Исмаила Хании. 31 июля КСИР сообщил о гибели Хании в Тегеране в результате ракетного удара. Ему был 61 год. Ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС представители палестинского движения возложили на Израиль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Полина Никифорова
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