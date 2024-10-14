Десятки человек пострадали при ударе Израиля по используемой ХАМАС больнице в Газе

Израильская армия (ЦАХАЛ) провела операцию, в ходе которой был нанесён удар по объекту палестинского радикального движения ХАМАС, находящемуся в Дейр-эль-Балах, в центре сектора Газа. Эта информация была опубликована в пресс-релизе военных.

В сообщении уточняется, что израильские ВВС осуществили прицельный удар по боевикам, действовавшим в командно-контрольном центре после информации от разведки ЦАХАЛ и ШАБАК (Службы общей безопасности). Данный объект, ранее использовавшийся как больница Шухада аль-Акса, теперь принадлежал ХАМАС для планирования и координации атак на Израиль.

По данным арабских СМИ, в результате удара погибли минимум четыре человека и 70 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.