Десятки человек пострадали при ударе Израиля по используемой ХАМАС больнице в Газе
Израильские ВВС нанесли удар по командному пункту ХАМАС в районе Дейр-эль-Балаха
Израильская армия (ЦАХАЛ) провела операцию, в ходе которой был нанесён удар по объекту палестинского радикального движения ХАМАС, находящемуся в Дейр-эль-Балах, в центре сектора Газа. Эта информация была опубликована в пресс-релизе военных.
В сообщении уточняется, что израильские ВВС осуществили прицельный удар по боевикам, действовавшим в командно-контрольном центре после информации от разведки ЦАХАЛ и ШАБАК (Службы общей безопасности). Данный объект, ранее использовавшийся как больница Шухада аль-Акса, теперь принадлежал ХАМАС для планирования и координации атак на Израиль.
По данным арабских СМИ, в результате удара погибли минимум четыре человека и 70 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что войска Израиля уничтожили 23 из 24 батальонов радикалов. По его словам, палестинская сторона уже лишилась свыше 90% своего вооружения.
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