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13 октября, 22:22

План родился несколько лет назад: ХАМАС готовил повторение теракта 11 сентября в Израиле

WP: ХАМАС готовил масштабное повторение теракта 11 сентября в Тель-Авиве

Палестинская группировка ХАМАС разрабатывала план теракта в Израиле, аналогичного атаке 11 сентября на Всемирный торговый центр в США. Об этом сообщила Washington Post, ссылаясь на документы, захваченные израильскими военными.

Нападение было задумано несколько лет назад и нацелено на небоскрёб в Тель-Авиве. В числе возможных объектов упоминаются 70-этажная Moshe Aviv Tower, а также Azrieli Center, который включает три небоскрёба, торговый центр, железнодорожную станцию и кинотеатр.

В материалах указано, что поблизости располагается штаб-квартира израильской армии (ЦАХАЛ), что делает разрушение небоскрёба потенциально катастрофическим и для военного объекта.

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Ранее стало известно, что ХАМАС собиралась провести масштабное нападение на Израиль ещё в 2022 году, но реализацию операции пришлось отложить. Руководство взяло паузу, чтобы заручиться поддержкой со стороны Ирана и группировки «Хезболла».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Артём Гапоненко
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