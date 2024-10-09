В ХАМАС заявили о бессмысленности переговоров по пленным до прекращения огня в Газе

Представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа заявил, что руководство движения не считает целесообразным обсуждение обмена пленными до тех пор, пока не будет достигнуто полное прекращение огня и Израиль не выведет войска из сектора Газа.

В беседе с РИА «Новости» Шанаа подчеркнул, что до достижения этих условий разговоры о сделке по обмену заключёнными не имеют смысла. Он добавил, что несмотря на мнение о слабости сопротивления, существуют и другие фронты, которые могут «преподать врагу урок».

По словам собеседника агентства, ХАМАС был готов к прекращению огня, однако позиция премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху привела к безрезультатным переговорам.