Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 00:31

В ХАМАС заявили о бессмысленности переговоров по пленным до прекращения огня в Газе

Шанаа: ХАМАС готов к прекращению огня, но требует выполнения условий от Израиля

Представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа заявил, что руководство движения не считает целесообразным обсуждение обмена пленными до тех пор, пока не будет достигнуто полное прекращение огня и Израиль не выведет войска из сектора Газа.

В беседе с РИА «Новости» Шанаа подчеркнул, что до достижения этих условий разговоры о сделке по обмену заключёнными не имеют смысла. Он добавил, что несмотря на мнение о слабости сопротивления, существуют и другие фронты, которые могут «преподать врагу урок».

По словам собеседника агентства, ХАМАС был готов к прекращению огня, однако позиция премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху привела к безрезультатным переговорам.

Walla: Глава ХАМАС Яхья Синвар вышел на связь после длительного молчания
Walla: Глава ХАМАС Яхья Синвар вышел на связь после длительного молчания

Нетаньяху ранее заявил, что войска Израиля уничтожили 23 из 24 батальонов ХАМАС, действовавших на территории Газы. По его словам, палестинская сторона уже лишилась свыше 90% своего вооружения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Артём Гапоненко
  • Новости
  • хамас
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Биньямин Нетаньяху
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров