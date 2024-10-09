В ХАМАС заявили о бессмысленности переговоров по пленным до прекращения огня в Газе
Шанаа: ХАМАС готов к прекращению огня, но требует выполнения условий от Израиля
Представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа заявил, что руководство движения не считает целесообразным обсуждение обмена пленными до тех пор, пока не будет достигнуто полное прекращение огня и Израиль не выведет войска из сектора Газа.
В беседе с РИА «Новости» Шанаа подчеркнул, что до достижения этих условий разговоры о сделке по обмену заключёнными не имеют смысла. Он добавил, что несмотря на мнение о слабости сопротивления, существуют и другие фронты, которые могут «преподать врагу урок».
По словам собеседника агентства, ХАМАС был готов к прекращению огня, однако позиция премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху привела к безрезультатным переговорам.
Нетаньяху ранее заявил, что войска Израиля уничтожили 23 из 24 батальонов ХАМАС, действовавших на территории Газы. По его словам, палестинская сторона уже лишилась свыше 90% своего вооружения.
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