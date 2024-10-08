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8 октября, 00:05

Walla: Глава ХАМАС Яхья Синвар вышел на связь после длительного молчания

Яхья Синвар. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Яхья Синвар. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

После длительного молчания лидер политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар вновь вышел на связь. Об этом сообщает портал Walla, ссылаясь на информацию от израильского чиновника.

В последние дни он проводил контакты с представителями ХАМАС в Катаре и передавал им сообщения. Пока неизвестно, когда именно были отправлены эти сообщения, однако чиновник отметил, что в них не содержится смягчения позиции Синвара относительно переговоров по освобождению заложников, которые находятся в секторе Газа.

В последние недели Синвар находился «вне пределов досягаемости», как говорили источники портала в службах безопасности. Он не отправлял никаких сообщений даже после того, как в Бейруте в результате удара ВВС Израиля был ликвидирован генеральный секретарь «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла.

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Ранее ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в израильском Яффо. Напомним, на юге Тель-Авива два террориста с винтовками вошли в трамвай и открыли огонь по мирным гражданам.

Артём Гапоненко
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