Walla: Глава ХАМАС Яхья Синвар вышел на связь после длительного молчания
Яхья Синвар. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
После длительного молчания лидер политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар вновь вышел на связь. Об этом сообщает портал Walla, ссылаясь на информацию от израильского чиновника.
В последние дни он проводил контакты с представителями ХАМАС в Катаре и передавал им сообщения. Пока неизвестно, когда именно были отправлены эти сообщения, однако чиновник отметил, что в них не содержится смягчения позиции Синвара относительно переговоров по освобождению заложников, которые находятся в секторе Газа.
В последние недели Синвар находился «вне пределов досягаемости», как говорили источники портала в службах безопасности. Он не отправлял никаких сообщений даже после того, как в Бейруте в результате удара ВВС Израиля был ликвидирован генеральный секретарь «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла.
Ранее ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в израильском Яффо. Напомним, на юге Тель-Авива два террориста с винтовками вошли в трамвай и открыли огонь по мирным гражданам.