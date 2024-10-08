Walla: Глава ХАМАС Яхья Синвар вышел на связь после длительного молчания

После длительного молчания лидер политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар вновь вышел на связь. Об этом сообщает портал Walla, ссылаясь на информацию от израильского чиновника.

В последние дни он проводил контакты с представителями ХАМАС в Катаре и передавал им сообщения. Пока неизвестно, когда именно были отправлены эти сообщения, однако чиновник отметил, что в них не содержится смягчения позиции Синвара относительно переговоров по освобождению заложников, которые находятся в секторе Газа.