Неизвестные устроили стрельбу в предместье Тель-Авива Яффо, есть жертвы
Стрельба произошла в арабском районе израильского в Тель-Авива. Об этом сообщили в пресс-службе израильской полиции.
Стрельба в Израиле. Видео © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם
По данным правоохранителей, всё случилось в Яффо — южном районе города со смешанным еврейско-арабским населением. Не исключается версия о терракте.
Как передаёт 12-й канал израильского телевидения, в результате стрельбы пострадали порядка десяти человек, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
Один из террористов убит израильской полицией. Видео © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам страны, заявив, что грядут «дни» испытаний. Он призвал гражданских в точности выполнять армейские указания для тыла.
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