ХАМАС заявил о ракетной атаке по Тель-Авиву в годовщину обострения 2023 года
Военное крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады «Аль-Кассам» — сообщило о ракетном ударе по Тель-Авиву, произведённому в годовщину нападения на Израиль в октябре 2023 года.
«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли город Тель-Авив ракетным залпом», — сказано в тексте сообщения.
По данным израильской службы скорой помощи, пострадали две женщины возрастом около 30 лет. Врачи также оказали медицинскую помощь нескольким израильтянам с незначительными ранениями и испытавшим состояние шока.
Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что накануне годовщины нападения ХАМАС будут усилены израильские позиции, расположенные вдоль границы с сектором Газа. Отмечалось, что подобный план был разработан с учётом возможных ракетных обстрелов.
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