ХАМАС заявил о ракетной атаке по Тель-Авиву в годовщину обострения 2023 года

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады «Аль-Кассам» — сообщило о ракетном ударе по Тель-Авиву, произведённому в годовщину нападения на Израиль в октябре 2023 года.

По данным израильской службы скорой помощи, пострадали две женщины возрастом около 30 лет. Врачи также оказали медицинскую помощь нескольким израильтянам с незначительными ранениями и испытавшим состояние шока.