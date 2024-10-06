Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 18:26

«Усилит ось зла»: Нетаньяху рассказал Макрону, чем обернётся эмбарго на оружие Израилю

Нетаньяху: Эмбарго на оружие Израилю лишь усилит «иранскую ось зла»

Эмбарго на оружие Израилю лишь усилит «иранскую ось зла». Об этом в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Премьер-министр повторил позицию Израиля, согласно которой <...> от друзей Израиля ожидается поддержка, а не накладывание ограничений, которые только усилят иранскую ось зла», — говорится в заявлении пресс-службы Нетаньяху.

Напомним, накануне Макрон выступил с призывом к международному сообществу прекратить поставки оружия Израилю в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа. Нетаньяху же предложение французского лидера назвал «позором». Израильский премьер также заверил, что его страна будет бороться с врагами до победного конца. Сегодня, 6 октября, политики созвонились и обменялись мнениями на этот счёт.

Жертвами израильского удара по мечети в Газе стали более 20 человек
Жертвами израильского удара по мечети в Газе стали более 20 человек
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prashantrajsingh

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Биньямин Нетаньяху
  • Эмманюэль Макрон
  • Израиль
  • Иран
  • Франция
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров