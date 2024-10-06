«Усилит ось зла»: Нетаньяху рассказал Макрону, чем обернётся эмбарго на оружие Израилю

Эмбарго на оружие Израилю лишь усилит «иранскую ось зла». Об этом в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Премьер-министр повторил позицию Израиля, согласно которой <...> от друзей Израиля ожидается поддержка, а не накладывание ограничений, которые только усилят иранскую ось зла», — говорится в заявлении пресс-службы Нетаньяху.