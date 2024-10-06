«Усилит ось зла»: Нетаньяху рассказал Макрону, чем обернётся эмбарго на оружие Израилю
Нетаньяху: Эмбарго на оружие Израилю лишь усилит «иранскую ось зла»
Эмбарго на оружие Израилю лишь усилит «иранскую ось зла». Об этом в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Премьер-министр повторил позицию Израиля, согласно которой <...> от друзей Израиля ожидается поддержка, а не накладывание ограничений, которые только усилят иранскую ось зла», — говорится в заявлении пресс-службы Нетаньяху.
Напомним, накануне Макрон выступил с призывом к международному сообществу прекратить поставки оружия Израилю в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа. Нетаньяху же предложение французского лидера назвал «позором». Израильский премьер также заверил, что его страна будет бороться с врагами до победного конца. Сегодня, 6 октября, политики созвонились и обменялись мнениями на этот счёт.
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