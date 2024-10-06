Макрон и Нетаньяху созвонились после «позорного» предложения Франции
Макрон призвал Нетаньяху прекратить огонь в Ливане и Газе
Эмманюэль Макрон, Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, © TACC / AP
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости прекратить огонь в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.
«Президент республики сказал израильскому премьер-министру, что время для прекращения огня пришло», — приводит телеканал выдержку из текста.
В администрации лидера Пятой республики подчеркнули, что во время долгого разговора Макрон и Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. При этом они признали существование разногласий во взглядах на происходящие события. Также политики условились о желании быть понятыми друг для друга.
Напомним, ранее Макрон выступил с призывом к международному сообществу прекратить поставки оружия Израилю в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа. Нетаньяху же предложение французского лидера назвал «позором». Израильский премьер также заверил, что его страна будет бороться с врагами до победного конца.