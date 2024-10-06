Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 17:52

Макрон и Нетаньяху созвонились после «позорного» предложения Франции

Макрон призвал Нетаньяху прекратить огонь в Ливане и Газе

Эмманюэль Макрон, Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, © TACC / AP

Эмманюэль Макрон, Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, © TACC / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости прекратить огонь в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.

«Президент республики сказал израильскому премьер-министру, что время для прекращения огня пришло», — приводит телеканал выдержку из текста.

В администрации лидера Пятой республики подчеркнули, что во время долгого разговора Макрон и Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. При этом они признали существование разногласий во взглядах на происходящие события. Также политики условились о желании быть понятыми друг для друга.

Напомним, ранее Макрон выступил с призывом к международному сообществу прекратить поставки оружия Израилю в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа. Нетаньяху же предложение французского лидера назвал «позором». Израильский премьер также заверил, что его страна будет бороться с врагами до победного конца.

Прямой вопрос о Нетаньяху раскрыл истинное отношение Харрис к премьеру Израиля
Прямой вопрос о Нетаньяху раскрыл истинное отношение Харрис к премьеру Израиля
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Ливан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров