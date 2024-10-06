Прямой вопрос о Нетаньяху раскрыл истинное отношение Харрис к премьеру Израиля

Вице-президент США Камала Харрис отказалась публично поддержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Политик не стала отвечать, считает ли она лидера еврейского государства «по-настоящему близким» союзником Вашингтона. Соответствующий вопрос ей был задан во время интервью телеканалу CBS.

«Думаю, при всём уважении, лучше спросить, есть ли важный союз между американским и израильским народами. И ответ на этот вопрос: да», — попыталась уйти от прямого ответа Харрис.

Она добавила, что Вашингтон продолжит поддерживать еврейское государство в его противостоянии с Ираном и вооружёнными исламскими группировками ХАМАС и «Хезболла». При этом Харрис добавила, что Штаты требуют оказания гуманитарной помощи, прекращения войны и заключения сделки между Израилем и другой стороной конфликта.