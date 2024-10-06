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6 октября, 17:27

Прямой вопрос о Нетаньяху раскрыл истинное отношение Харрис к премьеру Израиля

Харрис уклонилась от ответа на вопрос, считает ли она Нетаньяху союзником США

Биньямин Нетаньяху и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP

Биньямин Нетаньяху и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP

Вице-президент США Камала Харрис отказалась публично поддержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Политик не стала отвечать, считает ли она лидера еврейского государства «по-настоящему близким» союзником Вашингтона. Соответствующий вопрос ей был задан во время интервью телеканалу CBS.

«Думаю, при всём уважении, лучше спросить, есть ли важный союз между американским и израильским народами. И ответ на этот вопрос: да», — попыталась уйти от прямого ответа Харрис.

Она добавила, что Вашингтон продолжит поддерживать еврейское государство в его противостоянии с Ираном и вооружёнными исламскими группировками ХАМАС и «Хезболла». При этом Харрис добавила, что Штаты требуют оказания гуманитарной помощи, прекращения войны и заключения сделки между Израилем и другой стороной конфликта.

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Ранее сообщалось, что США помогут Израилю готовить ответ на удар Ирана. Однако решение о конкретных шагах пока не принято.

Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля порядка 500 ракет. В Тегеране назвали это ответом на смерть лидеров «Хезболлы», в том числе генсека движения Хасана Насраллы. В свою очередь, Израиль также пообещал «выбрать время» и удивить Иран «ответом».

Наталья Демьянова
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