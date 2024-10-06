«Позор»: Нетаньяху резко отреагировал на призыв Макрона

Вчера, 5 октября, разразился скандал, связанный с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона о прекращении поставок оружия Израилю. На это резонансное предложение остро отреагировал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он выступил с видеообращением, в котором отметил, что еврейское государство сможет одержать победу над своими противниками даже без поддержки Запада.

«В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твёрдо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», — заявил премьер-министр Израиля.

Он подчеркнул, что его страна защищает себя на нескольких фронтах. «Врагами» Израиля он назвал палестинских радикалов из ХАМАС в Газе, «Хезболлу» в Ливане, хуситов в Йемене и радикальные группировки на Западном берегу реки Иордан.

«Разве Иран вводит эмбарго на поставки оружия «Хезболла», хуситам, ХАМАС и другим своим марионеткам? Конечно, нет. Эта ось террора стоит вместе. Но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Какой позор! Израиль победит с их поддержкой или без неё. Но их позор продлится долго после того, как война будет выиграна, потому что, защищая себя от этого варварства, Израиль защищает цивилизацию от тех, кто стремится навязать всем нам тёмный век фанатизма...», — добавил премьер.

Нетаньяху заверил, что Израиль будет бороться до победного конца за свою безопасность и мир во всём мире.