«Во избежание эскалации»: Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю

Поставки Израилю вооружения, которое используется для ведения боёв в секторе Газа, необходимо прекратить. С таким призывом выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, назвав этот шаг приоритетом для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

«Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению [конфликта] и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе. Франция их [вооружения] не поставляет. Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации», — указал французский лидер в эфире радиостанции France Inter.

Макрон также прокомментировал обстановку, сложившуюся в Ливане. По словам политика, главная задача — не допустить обострения конфликта. Ливан не может стать ещё одной Газой, подытожил лидер Франции.