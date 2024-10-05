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5 октября, 15:28

«Во избежание эскалации»: Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю

Макрон призвал прекратить поставки Израилю оружия, которое применяется в Газе

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Поставки Израилю вооружения, которое используется для ведения боёв в секторе Газа, необходимо прекратить. С таким призывом выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, назвав этот шаг приоритетом для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

«Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению [конфликта] и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе. Франция их [вооружения] не поставляет. Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации», — указал французский лидер в эфире радиостанции France Inter.

Макрон также прокомментировал обстановку, сложившуюся в Ливане. По словам политика, главная задача — не допустить обострения конфликта. Ливан не может стать ещё одной Газой, подытожил лидер Франции.

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Несмотря на заявления Макрона, которые в Тель-Авиве могут воспринять негативно, французские военные помогли Израилю отразить недавний удар Ирана. В канцелярии Макрона сообщали, что Париж поддержал право еврейского государства защищать страну и граждан от угроз.

Дарья Нарыкова
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