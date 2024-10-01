Франция готовится к возможной эвакуации своих граждан из Ливана

Франция отправила военный корабль к берегам Ливана в рамках подготовки к возможной эвакуации своих граждан. Это мера предосторожности принята на случай ухудшения обстановки в стране.

Как сообщает Agence France-Presse (AFP), вертолётоносец французских ВМС покинул юго-восток страны в понедельник и направляется в восточную часть Средиземного моря, где займёт позицию у побережья Ливана к концу недели.