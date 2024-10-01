Франция готовится к возможной эвакуации своих граждан из Ливана
AFP: Французский вертолётоносец отправлен к берегам Ливана для эвакуации граждан
Франция отправила военный корабль к берегам Ливана в рамках подготовки к возможной эвакуации своих граждан. Это мера предосторожности принята на случай ухудшения обстановки в стране.
Как сообщает Agence France-Presse (AFP), вертолётоносец французских ВМС покинул юго-восток страны в понедельник и направляется в восточную часть Средиземного моря, где займёт позицию у побережья Ливана к концу недели.
Корабль оснащён «тактической группой», которая может быть задействована для эвакуации граждан, если возникнет такая необходимость, сообщили агентству представители французского Генштаба.
Напомним, Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Целью ЦАХАЛ названы объекты вооружённых формирований шиитской организации «Хезболла». Удары наносились артиллерией, также была задействована авиация. После многочисленных атак власти Израиля одобрили следующий этап операции в Ливане. Тем временем ливанский Минздрав сообщил о десятках погибших и раненых.
Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp