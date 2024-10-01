Несколько человек стали жертвами израильского ракетного удара по Дамаску

Несколько человек стали жертвами израильского удара по сирийскому Дамаску. Как сообщает радиостанция Sham FM, также есть раненые.

П информации радиостанции, город был атакован одновременно с началом военной операции на юге Ливана. Авиация Израиля трижды выпускала ракеты по сирийской столице, на проспекте Меззе рядом с парком Хадикат-эль-Фарансия вспыхнул сильный пожар.