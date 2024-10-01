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1 октября, 00:41

Несколько человек стали жертвами израильского ракетного удара по Дамаску

Sham FM: После удара Израиля по Дамаску произошёл пожар, есть жертвы и раненые

Несколько человек стали жертвами израильского удара по сирийскому Дамаску. Как сообщает радиостанция Sham FM, также есть раненые.

П информации радиостанции, город был атакован одновременно с началом военной операции на юге Ливана. Авиация Израиля трижды выпускала ракеты по сирийской столице, на проспекте Меззе рядом с парком Хадикат-эль-Фарансия вспыхнул сильный пожар.

В небе над Дамаском прогремел взрыв
В небе над Дамаском прогремел взрыв

Напомним, что Израиль начал ракетный обстрел сирийского Дамаска. Указано, что обстрел ЦАХАЛ вёл со стороны оккупированных Голанских высот.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Оксана Попова
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