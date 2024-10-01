Израиль начал ракетный обстрел Дамаска
SANA: Сирийские силы ПВО отражают израильскую ракетную атаку на Дамаск
Израиль начал ракетный обстрел сирийского Дамаска, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на представителя командования ВС арабской республики.
Ракетная атака, в частности, была отражена средствами ПВО над районом Меззе. Указано, что обстрел ЦАХАЛ ведёт со стороны оккупированных Голанских высот.
Тем временем Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Целью ЦАХАЛ названы объекты вооружённых формирований шиитской организации «Хезболла».
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