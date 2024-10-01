Израиль начал ракетный обстрел Дамаска

Израиль начал ракетный обстрел сирийского Дамаска, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на представителя командования ВС арабской республики.

Ракетная атака, в частности, была отражена средствами ПВО над районом Меззе. Указано, что обстрел ЦАХАЛ ведёт со стороны оккупированных Голанских высот.