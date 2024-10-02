ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в израильском Яффо

За теракт в Израиле ответственны представители военного подразделения палестинской организации ХАМАС, «Бригады «Аль-Кассам». В официальном комментарии движение подтвердило, что палестинцы из Хеврона, которые напали на мирных, действовали по указке радикалов.

«Бригады «Аль-Кассам» взяли на себя ответственность за операцию «Яффо», которая привела к гибели семи сионистов и ранению ещё 16», — говорится в заявлении.