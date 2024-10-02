ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в израильском Яффо
За теракт в Израиле ответственны представители военного подразделения палестинской организации ХАМАС, «Бригады «Аль-Кассам». В официальном комментарии движение подтвердило, что палестинцы из Хеврона, которые напали на мирных, действовали по указке радикалов.
«Бригады «Аль-Кассам» взяли на себя ответственность за операцию «Яффо», которая привела к гибели семи сионистов и ранению ещё 16», — говорится в заявлении.
Напомним, накануне на юге Тель-Авива два террориста с винтовками вошли в трамвай и открыли огонь по миирным гражданам. Затем они пошли по Иерусалимскому проспекту в район Яффо, где стреляли по прохожим. Террористов ликвидировали. В теракте погибли семь человек, ещё 16 получили ранения разной степени тяжести.
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