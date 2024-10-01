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1 октября, 18:25

В Тель-Авиве ликвидированы террористы, открывшие огонь по гражданским

Предполагаемые террористы. Обложка © Telegram / חדשות ביטחוניות בזמן אמת

Предполагаемые террористы. Обложка © Telegram / חדשות ביטחוניות בזמן אמת

Израильский спецназ ликвидировал террористов, что открыли огонь по жителям Тель-Авива вечером 1 октября. Всего нейтрализовано двое боевиков, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«Двое террористов, вооружённых автоматами, открыли огонь по мирным жителям в Тель-Авиве. Террористы уничтожены», — гласит заявление внешнеполитического ведомства.

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Напомним, что жертвами боевиков стали минимум четыре человека, десятки получили огнестрельные ранения. А спустя пару часов после теракта Израиль подвергся одной из самых массированных за последние годы ракетной атаке со стороны Ирана. Предвидя эскалацию обстановки, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заранее предупредил население о предстоящих «днях» испытаний.

Илья Пушкарев
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