В Тель-Авиве ликвидированы террористы, открывшие огонь по гражданским
Предполагаемые террористы. Обложка © Telegram / חדשות ביטחוניות בזמן אמת
Израильский спецназ ликвидировал террористов, что открыли огонь по жителям Тель-Авива вечером 1 октября. Всего нейтрализовано двое боевиков, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.
«Двое террористов, вооружённых автоматами, открыли огонь по мирным жителям в Тель-Авиве. Террористы уничтожены», — гласит заявление внешнеполитического ведомства.
Напомним, что жертвами боевиков стали минимум четыре человека, десятки получили огнестрельные ранения. А спустя пару часов после теракта Израиль подвергся одной из самых массированных за последние годы ракетной атаке со стороны Ирана. Предвидя эскалацию обстановки, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заранее предупредил население о предстоящих «днях» испытаний.