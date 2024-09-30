Путин объявил благодарность сотрудникам «Крокуса», спасших людей при теракте
Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам подмосковного «Крокуса», которые спасли сотни людей во время теракта. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовых актов.
«За самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, объявить благодарность Мейер Софии Евгеньевне <...> Осанушкову Алексею Александровичу», — говорится в документе.
София Мейер занимала должность администратора ложи в административно-хозяйственном отделе филиала «Крокуса». Как сообщал Life.ru, она заблокировала двери всех лож, чтобы предотвратить проникновение вооружённых мужчин, и начала возводить баррикады. Алексей Осанушков — контролёр отдела пропускного режима в «Крокусе». По нашим данным, мужчина вывел более сотни людей из захваченного террористами здания через подвалы.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо боевиков с оружием открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. После теракта злоумышленники попытались уехать на Украину, однако их перехватили под Брянском. В конце августа были задержаны ещё пятеро фигурантов. Всего по делу проходят 12 подозреваемых, четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособниками.
TACC / EPA / MAXIM SHIPENKOV