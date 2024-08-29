Стало известно, где задержали новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
ТАСС: Пятеро фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были задержаны в Дагестане
Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле". Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Пятеро новых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокусе», арест которых продлил суд в Москве, удалось задержать в Дагестане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Гадоев Ш. Н*., Исмоилов З. А*., Солиев М. А*., Солиев У. А*., Хамидов Х. А*. обвиняются в том, что обеспечили исполнителей теракта огнестрельным оружием. Они были задержаны в ходе спецоперации на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта этого года", — сказал собеседник агентства.
По его словам, изначально им избрал меру пресечения суд в Дагестане, но для продления ареста обвиняемых доставили в столицу.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. После теракта они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском.
* Включены в реестр террористов и экстремистов.