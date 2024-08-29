Стало известно, где задержали новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Пятеро новых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокусе», арест которых продлил суд в Москве , удалось задержать в Дагестане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Гадоев Ш. Н*., Исмоилов З. А*., Солиев М. А*., Солиев У. А*., Хамидов Х. А*. обвиняются в том, что обеспечили исполнителей теракта огнестрельным оружием. Они были задержаны в ходе спецоперации на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта этого года", — сказал собеседник агентства.