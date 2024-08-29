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29 августа, 14:29

Стало известно, где задержали новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

ТАСС: Пятеро фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были задержаны в Дагестане

Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле". Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле". Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Пятеро новых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокусе», арест которых продлил суд в Москве, удалось задержать в Дагестане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Гадоев Ш. Н*., Исмоилов З. А*., Солиев М. А*., Солиев У. А*., Хамидов Х. А*. обвиняются в том, что обеспечили исполнителей теракта огнестрельным оружием. Они были задержаны в ходе спецоперации на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта этого года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, изначально им избрал меру пресечения суд в Дагестане, но для продления ареста обвиняемых доставили в столицу.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. После теракта они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском.

Двое террористов из "Крокуса" должны 15 тысяч за штрафы от ГАИ при попытке бежать на Украину
Двое террористов из "Крокуса" должны 15 тысяч за штрафы от ГАИ при попытке бежать на Украину

* Включены в реестр террористов и экстремистов.

Наталья Демьянова
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