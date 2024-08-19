Двое террористов из "Крокуса" должны 15 тысяч за штрафы от ГАИ при попытке бежать на Украину

Общая сумма долгов фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Далерджона Мирзоева* и Диловара Исломова* за три месяца выросла до 15 390 рублей. Судебные приставы хотят взыскать их.

По данным РИА "Новости", на имя Мирзоева* выписаны два штрафа от Госавтоинспекции, выписанные 23 марта 2024 года в Брянской области. Их сумма составляет четыре тысячи рублей.