Двое террористов из "Крокуса" должны 15 тысяч за штрафы от ГАИ при попытке бежать на Украину
РИАН: Сумма долгов террористов из "Крокуса" выросла до 15 390 рублей
Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Общая сумма долгов фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Далерджона Мирзоева* и Диловара Исломова* за три месяца выросла до 15 390 рублей. Судебные приставы хотят взыскать их.
По данным РИА "Новости", на имя Мирзоева* выписаны два штрафа от Госавтоинспекции, выписанные 23 марта 2024 года в Брянской области. Их сумма составляет четыре тысячи рублей.
Напомним, 22 марта четверо вооружённых террористов совершила нападение на концертный зал в подмосковном "Крокус сити холле". Они открыли стрельбу по посетителям выступления рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. Боевики пытались через Брянскую область бежать на Украину, но были пойманы. Погибло 144 человека, ещё более 550 пострадали. Следствие установило связь террористов и украинской стороны. Всего задержано более десятка фигурантов.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.