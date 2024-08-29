Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»
Суд Москвы продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Теракт в «Крокусе». Фото © Life.ru
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей ещё пятерым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл».
«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гадоеву Ш. Н.*, Исмоилову З. А.*, Солиеву М. А.*, Солиеву У. А.*, Хамидову Х. А.* продлен срок содержания под стражей до 1 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, теракт в "Крокусе" в Красногорске произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы "Пикник", а затем подожгли зал. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. После теракта они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском.
* Включены в реестр террористов и экстремистов.