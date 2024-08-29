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29 августа, 08:11

Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

Суд Москвы продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе». Фото © Life.ru

Теракт в «Крокусе». Фото © Life.ru

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей ещё пятерым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл».

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе». Фото © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе». Фото © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе». Фото © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе». Фото © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе». Фото © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе». Фото © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гадоеву Ш. Н.*, Исмоилову З. А.*, Солиеву М. А.*, Солиеву У. А.*, Хамидову Х. А.* продлен срок содержания под стражей до 1 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Двое террористов из "Крокуса" должны 15 тысяч за штрафы от ГАИ при попытке бежать на Украину
Двое террористов из "Крокуса" должны 15 тысяч за штрафы от ГАИ при попытке бежать на Украину

Напомним, теракт в "Крокусе" в Красногорске произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы "Пикник", а затем подожгли зал. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. После теракта они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском.

* Включены в реестр террористов и экстремистов.

Александра Вишнякова
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