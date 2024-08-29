Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей ещё пятерым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл».

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гадоеву Ш. Н.*, Исмоилову З. А.*, Солиеву М. А.*, Солиеву У. А.*, Хамидову Х. А.* продлен срок содержания под стражей до 1 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе.