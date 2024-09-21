Фигурантами дела об убийстве 144 человек в «Крокусе» стали ЧОП и подрядчики
В деле «Крокуса» фигурируют ЧОП и подрядные фирмы, обслуживавшие здание
«Крокус» после теракта. Обложка © Telegram / МЧС России
Следствие проверяет ЧОП и подрядные организации, которые обслуживали «Крокус сити холл» в Московской области. Как утверждается в материалах уголовного дела, ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей могло привести к гибели людей во время теракта в концертном зале. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы.
«Уголовное дело… возбуждённое… по части 3 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал «Крокус сити холл», а также собственниками здания», — говорится в тексте.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. После теракта злоумышленники попытались бежать на Украину, однако их перехватили под Брянском. В конце августа были задержаны ещё пятеро фигурантов. Всего по делу проходят 12 подозреваемых, четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособники.