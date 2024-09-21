Фигурантами дела об убийстве 144 человек в «Крокусе» стали ЧОП и подрядчики

Следствие проверяет ЧОП и подрядные организации, которые обслуживали «Крокус сити холл» в Московской области. Как утверждается в материалах уголовного дела, ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей могло привести к гибели людей во время теракта в концертном зале. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы.