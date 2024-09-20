Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнут выплачивать с 23 сентября

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил сбор и распределение средств между пострадавшими в теракте в подмосковном «Крокусе», выплаты начнутся с 23 сентября. Об этом сообщается на сайте «Крокус групп». Уточняется, что всего была обработана 341 заявка. Деньги распределят между 12 категориями пострадавших.