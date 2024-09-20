Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнут выплачивать с 23 сентября
Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил сбор и распределение средств между пострадавшими в теракте в подмосковном «Крокусе», выплаты начнутся с 23 сентября. Об этом сообщается на сайте «Крокус групп». Уточняется, что всего была обработана 341 заявка. Деньги распределят между 12 категориями пострадавших.
«На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов. Выплаты начнутся с 23 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. После теракта злоумышленники попытались бежать на Украину, однако их перехватили под Брянском. В конце августа были задержаны ещё пятеро фигурантов.
Life.ru