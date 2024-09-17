Россия обратилась к трём странам за помощью в расследовании теракта в "Крокусе"
Стихийный мемориал у «Крокуса». Обложка © Life.ru
Россия обратилась к правоохранительным органам трёх странам за помощью в расследовании теракта в "Крокусе". Об этом сообщает ТАСС.
«В компетентные органы трёх иностранных государств направлено восемь запросов о правовой помощи, а также проведены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — указано в материалах дела.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. После теракта они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. В конце августа были задержаны ещё пятеро фигурантов.