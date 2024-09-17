Россия обратилась к трём странам за помощью в расследовании теракта в "Крокусе"

Россия обратилась к правоохранительным органам трёх странам за помощью в расследовании теракта в "Крокусе". Об этом сообщает ТАСС.

«В компетентные органы трёх иностранных государств направлено восемь запросов о правовой помощи, а также проведены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — указано в материалах дела.