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17 сентября, 04:22

Россия обратилась к трём странам за помощью в расследовании теракта в "Крокусе"

Стихийный мемориал у «Крокуса». Обложка © Life.ru

Стихийный мемориал у «Крокуса». Обложка © Life.ru

Россия обратилась к правоохранительным органам трёх странам за помощью в расследовании теракта в "Крокусе". Об этом сообщает ТАСС.

«В компетентные органы трёх иностранных государств направлено восемь запросов о правовой помощи, а также проведены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — указано в материалах дела.

Число фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» может увеличиться
Число фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» может увеличиться

Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. После теракта они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. В конце августа были задержаны ещё пятеро фигурантов.

Оксана Попова
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