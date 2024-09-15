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15 сентября, 03:39

Число фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» может увеличиться

Следствие допускает, что уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» может обрасти новыми фигурантами. За их вербовку до заключения под стражу мог отвечать 11-й обвиняемый Мухаммад Зоир Шарипзода*, сказано в документах суда, с которым ознакомился ТАСС.

«Шарипзода М. З. может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками», — гласит постановление об аресте обвиняемого.

По данным суда, подельники террористов могли отвечать за уничтожение доказательств. Их сбор в рамках уголовного делопроизводства всё ещё не завершён.

Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"

Ранее Шарипзода* частично признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Аналогично поступили и ещё два фигуранта — Якубджони Юсуфзода* и Назримад Лутфуллои*. Они напрямую не участвовали в кровавом теракте, который унёс жизни почти 150 человек, но помогали в его подготовке.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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