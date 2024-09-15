Число фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» может увеличиться
Следствие допускает, что уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» может обрасти новыми фигурантами. За их вербовку до заключения под стражу мог отвечать 11-й обвиняемый Мухаммад Зоир Шарипзода*, сказано в документах суда, с которым ознакомился ТАСС.
«Шарипзода М. З. может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками», — гласит постановление об аресте обвиняемого.
По данным суда, подельники террористов могли отвечать за уничтожение доказательств. Их сбор в рамках уголовного делопроизводства всё ещё не завершён.
Ранее Шарипзода* частично признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Аналогично поступили и ещё два фигуранта — Якубджони Юсуфзода* и Назримад Лутфуллои*. Они напрямую не участвовали в кровавом теракте, который унёс жизни почти 150 человек, но помогали в его подготовке.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Life.ru