Число фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» может увеличиться

Следствие допускает, что уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» может обрасти новыми фигурантами. За их вербовку до заключения под стражу мог отвечать 11-й обвиняемый Мухаммад Зоир Шарипзода*, сказано в документах суда, с которым ознакомился ТАСС.

«Шарипзода М. З. может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками», — гласит постановление об аресте обвиняемого.

По данным суда, подельники террористов могли отвечать за уничтожение доказательств. Их сбор в рамках уголовного делопроизводства всё ещё не завершён.