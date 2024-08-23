Фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Ещё один фигурант дела о теракте в «Крокусе», Мухаммад Зоира Шарипзода*, частично признал свою вину, пишет РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.

Подозреваемый согласился сотрудничать со следствием, частично согласился с обвинениями, но отрицает квалификацию деяния. Шарипзоду* задержали предпоследним. Кроме него, частично вину признали Якубджони Юсуфзода* и Назримад Лутфуллои*.

Ранее пятеро обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» пожаловались на продление сроков ареста. Первым решение суда обжаловал возможный исполнитель Мухаммадсобир Файзов*.