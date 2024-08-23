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23 августа, 04:58

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Ещё один фигурант дела о теракте в «Крокусе», Мухаммад Зоира Шарипзода*, частично признал свою вину, пишет РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.

Подозреваемый согласился сотрудничать со следствием, частично согласился с обвинениями, но отрицает квалификацию деяния. Шарипзоду* задержали предпоследним. Кроме него, частично вину признали Якубджони Юсуфзода* и Назримад Лутфуллои*.

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Ранее пятеро обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» пожаловались на продление сроков ареста. Первым решение суда обжаловал возможный исполнитель Мухаммадсобир Файзов*.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Московские суды общей юрисдикции / КН / ТАСС /

Анатолий Симоненко
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