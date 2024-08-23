Пятеро фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оспорили продление ареста
Пятеро обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» пожаловались на продление сроков ареста. Как рассказали РИА «Новости» в суде, первым решением суда обжаловал возможный исполнитель Мухаммадсобир Файзов.
Вслед за ним адвокаты обжаловали решения по Алишеру Касимову, Исроилу Исломоу, Диловару Исломоу, Аминчону Исломову.
«В суд поступили жалобы защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября», — сообщили изданию.
Напомним, теракт в "Крокусе" в Красногорске произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы "Пикник", а затем подожгли зал. После этого они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. Жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами. По делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. 16 августа Басманный суд Москвы вынес решение о продлении их ареста.
Telegram / МЧС России