Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 20:23

Суд избрал меры пресечения пятерым фигурантам дела о создании фиктивных браков

Фигуранты дела об организации фиктивных браков и ВНЖ. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты дела об организации фиктивных браков и ВНЖ. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайства об избрании мер пресечения пятерым иностранцам, подозреваемым в создании фиктивных браков, гостевых виз и ВНЖ. Всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Трём подсудимым — Давиду Стацкому, Афолаби Аджайи и Гбенге Фашакину — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ещё двоих — Даниила Андреева и Станислава Стацкого — служители Фемиды отправили под домашний арест с установлением ряда запретов и ограничений.

В Москве полиция задержала особо опасную роженицу из федерального розыска
В Москве полиция задержала особо опасную роженицу из федерального розыска

Напомним, что днём ранее по этому же делу в Москве задержали преподавателя Российского университета дружбы народов Раймонда Экподобо. Работник кафедры инновационного менеджмента подозревается в незаконной миграции граждан из Нигерии. Суд арестовал его на два месяца.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров