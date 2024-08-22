Суд избрал меры пресечения пятерым фигурантам дела о создании фиктивных браков
Фигуранты дела об организации фиктивных браков и ВНЖ. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайства об избрании мер пресечения пятерым иностранцам, подозреваемым в создании фиктивных браков, гостевых виз и ВНЖ. Всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Трём подсудимым — Давиду Стацкому, Афолаби Аджайи и Гбенге Фашакину — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ещё двоих — Даниила Андреева и Станислава Стацкого — служители Фемиды отправили под домашний арест с установлением ряда запретов и ограничений.
Напомним, что днём ранее по этому же делу в Москве задержали преподавателя Российского университета дружбы народов Раймонда Экподобо. Работник кафедры инновационного менеджмента подозревается в незаконной миграции граждан из Нигерии. Суд арестовал его на два месяца.