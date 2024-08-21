В Москве задержали преподавателя РУДН

Педагог работал в университете на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. Мужчина также читал дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий и маркетинга в англоязычной магистратуре.

Ранее в Пензе был задержан школьный учитель, который совратил школьниц. Информатик-педофил скинул фото своего полового органа в чат с ученицами, а те — родителям. Также Алексей Александрович совратил 15-летнюю девочку прямо в лаборантской. В отношении учителя возбудили два уголовных дела — за половое сношение с несовершеннолетней и распространение порнографии. Он дал признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде.