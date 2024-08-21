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21 августа, 10:30

В Москве задержали преподавателя РУДН

В Москве задержали преподавателя Российского университета дружбы народов (РУДН) Экподобо Раймонда Оввигхо. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-служба вуза.

Педагог работал в университете на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. Мужчина также читал дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий и маркетинга в англоязычной магистратуре.

"Причина задержания никак не связана с его деятельностью в университете", — сказали в университете.

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Ранее в Пензе был задержан школьный учитель, который совратил школьниц. Информатик-педофил скинул фото своего полового органа в чат с ученицами, а те — родителям. Также Алексей Александрович совратил 15-летнюю девочку прямо в лаборантской. В отношении учителя возбудили два уголовных дела — за половое сношение с несовершеннолетней и распространение порнографии. Он дал признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде.

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Российский университет дружбы народов

Наталья Афонина
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