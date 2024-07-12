Стало известно, как теперь будет называться должность учителя ОБЖ в России

С 1 сентября текущего года в российских образовательных учреждениях появится должность "преподаватель – организатор основ безопасности и защиты Родины". Как следует из соответствующего постановления кабинета министров РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, так теперь будет называться должность преподавателя дисциплины ОБЖ.

Напомним, что в августе прошлого года российский лидер Владимир Путин подписал ряд законов в образовательной сфере. В частности, в список подписанных нормативно-правовых актов входили закон об обязательном привлечении детей к общественно полезному труду, документ о возвращении серебряных медалей и о новой дисциплине на замену ОБЖ.