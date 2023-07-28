Сенаторы одобрили закон о переименовании ОБЖ и возвращении серебряных медалей в школах
Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников и переименовании ОБЖ
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предполагающий общественно полезный труд для школьников, возвращение серебряных медалей для выпускников и переименование предмета "ОБЖ" в "Основы безопасности и защиты Родины".
Так, законопроект вносит коррективы в понятие "воспитание", дополняя его составляющей, направленной на формирование трудолюбия, ответственного отношения к труду и результатам. Кроме того, дополнены принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.
Помимо этого, сенаторы одобрили возвращение в школы серебряных медалей "За особые успехи в учении" II степени, положенные при окончании выпускникам с хорошей успеваемостью. Среди итоговых оценок должно быть не более двух отметок "хорошо" (остальные — "отлично").
Кроме того, в закон "Об образовании в Российской Федерации" вносится поправка, согласно которой "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) будут переименованы в "Основы безопасности и защиты Родины".
Напомним, ранее уже сообщалось о том, что Минпросвещения намерено ввести "Основы безопасности и защиты Родины" в российских школах вместо привычных уроков ОБЖ. Планируется, что новый предмет появится в учебных заведениях уже с 1 сентября следующего года.
ТАСС / Николай Михальченко