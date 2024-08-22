В Москве полиция задержала особо опасную роженицу из федерального розыска

Правоохранители задержали жительницу Москвы прямо в роддоме после того, как она родила троих детей. Оказалось, что её ещё в прошлом году объявили в федеральный розыск из-за кражи, пишет Mash.

Как удалось выяснить телеграм-каналу, 38-летняя Елена несколько дней назад легла в перинатальный центр, где ей предстояло родить троих малышей. На учёт по беременности она не становилась, а в отделение приехала без документов, что вызвало у медиков подозрения и они обратились в полицию.

Правоохранители прибыли по вызову и выяснили, что роженицу разыскивают с 2023-го за кражу. А ещё она участвовала в грабеже, а также должна по алиментам за содержание детей. На молодую маму составили подписку о невыезде, полицейские тем временем изучают её насыщенную криминальную карьеру.