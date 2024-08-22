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22 августа, 18:40

В Москве полиция задержала особо опасную роженицу из федерального розыска

Mash: Москвичку-уголовницу задержали в роддоме сразу после родов тройни

Правоохранители задержали жительницу Москвы прямо в роддоме после того, как она родила троих детей. Оказалось, что её ещё в прошлом году объявили в федеральный розыск из-за кражи, пишет Mash.

Как удалось выяснить телеграм-каналу, 38-летняя Елена несколько дней назад легла в перинатальный центр, где ей предстояло родить троих малышей. На учёт по беременности она не становилась, а в отделение приехала без документов, что вызвало у медиков подозрения и они обратились в полицию.

Правоохранители прибыли по вызову и выяснили, что роженицу разыскивают с 2023-го за кражу. А ещё она участвовала в грабеже, а также должна по алиментам за содержание детей. На молодую маму составили подписку о невыезде, полицейские тем временем изучают её насыщенную криминальную карьеру.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в украинском Кременчуге из роддома украли новорождённого. Камеры засекли выходившую с младенцем из здания женщину, на её поиски ушло порядка трёх суток, а при задержании выяснилось, что это был мужчина-транссексуал, который очень хотел завести ребёнка.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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