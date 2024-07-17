Полиция три дня искала похитителя ребёнка в Кременчуге, и он оказался с "сюрпризом"

В украинском городе Кременчуге транссексуал украл младенца из роддома. Похитителя искали около трёх суток, сообщили в Нацполиции страны. Судя по записям видеокамер, из здания с ребёнком выходила женщина, однако позднее удалось опознать, что это был мужчина-транссексуал.

"Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребёнка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибег к преступлению. С ребёнком всё хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр", — рассказал начальник ГУНП в Полтавской области Евгений Рогачев.